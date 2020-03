Coronavirus, arrivati 15 medici dalla Polonia per l’ospedale Civile

(red.) Da questa mattina, martedì 31 marzo, l’ospedale Civile di Brescia impegnato nella guerra contro il coronavirus potrà contare anche su un supporto di 15 tra medici, infermieri e paramedici provenienti dalla Polonia. E uno degli elementi indispensabili è che alcuni di questi sono specializzati nella terapia intensiva, rispondendo quindi all’appello che anche ieri, lunedì 30, il direttore generale Marco Trivelli aveva lanciato. Dopo la delegazione dall’Albania – 30 tra medici e paramedici -, ieri all’aeroporto di Bergamo è giunto anche il gruppo polacco.

Tra questi ci sono quattro medici di terapia intensiva, 8 paramedici e tre infermieri e al loro arrivo a Bergamo sono stati accolti da una delegazione della Regione Lombardia, di cui anche rappresentanti bresciani con l’assessore Fabio Rolfi, la deputata Simona Bordonali e la vicepresidente della commissione Sanità Simona Tironi.. E il gruppo proveniente da Varsavia è stato accolto anche dal console polacco a Milano Adrianna Siennicka. La delegazione di professionisti è stata poi condotta in albergo a Brescia, davanti all’ospedale Civile dove oggi inizieranno a lavorare.

Tutti fanno parte di una missione civile militare dell’Istituto Militare di Medicina e del Centro Polacco per l’Aiuto internazionale che finanzierà la loro attività. Compreso questo gruppo, la provincia di Brescia è quella che ha visto il più alto numero di addetti al personale sanitario provenienti dall’esterno: 30 medici albanesi, questi 15 polacchi, 120 infermieri e operatori sanitari e altri 40 medici di cui 13 specializzandi in Anestesia e Rianimazione. Ringraziamenti al personale polacco per l’arrivo in Italia sono giunti anche dal Governo per voce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.