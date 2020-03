Coronavirus, 49 decessi nel bresciano. Il trend continua verso il calo

(red.) 200 nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Brescia (in totale 8.161) registrati nelle 24 ore precedenti a lunedì 30 marzo è il dato più basso dallo scorso 10 marzo e in costante riduzione rispetto, per esempio, ai 335 nuovi casi emersi domenica rispetto al giorno precedente.

A questo si deve aggiungere, purtroppo, anche quello dei decessi che tra quelli registrati dalle Ats di Brescia e della Montagna sono stati di 49, uno dei più bassi, portando il totale a 1.279.

Positivo, invece, il numero dei dimessi – 230 in più – e quindi 3.170 in totale. Su questo fronte uno degli indicatori soddisfacenti arriva anche da Brescia capoluogo che ha registrato solo 20 nuovi casi in più, la metà rispetto alle 24 ore precedenti.