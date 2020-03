Invio medici a Brescia, a Del Bono non tornano i conti

(red.) Non tornano i conti al sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che ha chiesto al presidente della Regione Attilio Fontana, alcune delucidazioni sul numero dei medici destinati alla nostra città. “Ho saputo dal Governo”, ha dichiarato il primo cittadino in un video, “che in Lombardia sono stati trasferiti 14 medici anestesisti e rianimatori. Vogliamo sapere se sono stati mandati a Brescia. Vogliamo, inoltre, sapere dove sono e dove sono stati collocati. Ne arriveranno altri 48 giovedì, e chiediamo in anticipo dove verranno dislocati”.

Del Bono ha poi parlato della richiesta dei medici di base: “Fare il tampone ai lavoratori in malattia domiciliare. Una platea ben definita, su richiesta dei medici”. C’è poi la questione della terapia intensiva: “In terapia intensiva al Civile ci sarebbero altri 14 posti che non possono essere attivati per mancanza di personale, la regione ha provveduto? I nostri medici sono stremati, vanno sostenuti”.