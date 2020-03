Coronavirus, a Brescia “solo” 200 nuovi contagi

(red.) Prosegue la guerra al Coronavirus in Lombardia. Una notizia buona: i contagi sono nettamente in calo. Questa è una cosa positiva, ma purtroppo si intuisce che l’emergenza è ancora nel pieno. A oggi, lunedì 30 marzo, i positivi al Covid-19 sono 42.161, ovvero 1.154 in più rispetto a ieri. I ricoveri sono arrivati a 11.815 (+202), di questi 1.330 (+2) occupano un letto in terapia intensiva.

I dimessi hanno raggiunto i 10.337 (+1.082), i decessi 6.818 (+458). Meglio anche i dati dei nuovi contagi nel Bresciano, 8.213 (+200), e nella Bergamasca, 8.664 (+137). A Milano 8.676 (+347).