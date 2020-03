Coronavirus, atterrati medici e infermieri destinati al Civile

(red.) Sono atterrati a Verona 10 medici e 20 infermieri albanesi destinati agli Spedali Civili di Brescia per il coronavirus. Ad accoglierli il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il vicepresidente, Fabrizio Sala, l’assessore all’Agricoltura, Fabio Rolfi, e il sottosegretario, Alan Christian Rizzi. Presente anche la consigliera regionale Simona Tironi.

“Contribuirete ad alleggerire lavoro nostri medici”. “Grazie – ha detto Fontana – per l’aiuto concreto in un momento molto complicato per la Lombardia. Siete la testimonianza dell’amicizia che lega l’Italia all’Albania. Sono certo che

potrete contribuire ad alleggerire il lavoro dei nostri eccezionali rappresentanti della sanità che in queste settimane hanno dato una dimostrazione di dedizione, capacità, eccellenza superiore all’immaginabile”.

“Speriamo – ha aggiunto – che la situazione migliori così che presto si possa cominciare a pensare alla ripartenza. Ai nostri cittadini ripeto che non possiamo mollare, perché diversamente rischieremmo di rientrare nel buio. E noi non possiamo permettercelo”.