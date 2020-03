Virus, 14 hotel nel bresciano dove passare la quarantena

(red.) Oltre ai malati da Covid-19 in cura negli ospedali, un’altra sfida lanciata soprattutto per evitare la diffusione del contagio è quella di intervenire sulle abitazioni. Spesso i pazienti che hanno sintomi lievi non si presentano in pronto soccorso per paura del contagio e quindi allertano i loro medici di medicina generale. E da lunedì 30 marzo potranno anche attivarsi tramite le unità speciali di continuità assistenziale. E se, in caso di positività al virus, c’è chi può scontare il periodo di quarantena in casa, altri invece sono costretti a trovare una nuova soluzione domiciliare.

Al momento l’unica struttura nel bresciano che può garantire questo servizio è il centro Paolo VI di via Gezio Calini che mette a disposizione 88 posti, di cui 25 al momento occupati. Gli assessori lombardi al Welfare Giulio Gallera e al Bilancio Davide Caparini hanno annunciato la messa a disposizione di altre strutture, anche alberghiere, “requisite” ai proprietari per concedere questo isolamento domiciliare. Si parla di ventinove enti di assistenza e altri 14 per le cure palliative.

Ma la prefettura di Brescia ha anche individuato quattordici hotel che si sono messi a disposizione in provincia. In città ci sono il Regal & Apartments, il Vittoria, Cristallo, Master e Igea. In provincia, “La Grotta” a Castiglione delle Stiviere, il Gambara a Gambara, il Garda Hotel a Montichiari, il Della Torre a Calcinato, il San Filis a San Felice del Benaco, il San Marco a Boario, l’Ambra e il Milano a Iseo e il Miramonti a Corteno Golgi.