Coronavirus, in Lombardia quasi 40mila contagi

(red.) Ancora guerra al coronavirus in Lombardia, come nel resto d’Italia. Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, sono stati registrati 39.415 contagi, (+2.117), gli ospedalizzati sono 11.152 (+15), di cui 1.319 in terapia intensiva (+27). Sono 9mila i dimessi. I decessi sono 5.944, (+542). In provincia Bergamo 8.349 (+289), Brescia 7.678 (+373); Milano 7.338,(+714). Nelle città Milano 3.159, (+150), Brescia 1184 (+61), Bergamo 1.035 (+41).