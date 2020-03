Coronavirus, in arrivo unità speciali in aiuto dei medici di base

(red) A partire da lunedì 30 marzo i diversi cittadini che soffrono sintomi, anche lievi, connessi al coronavirus potranno trovarsi di fronte medici attrezzati in stile Wuhan, con tute, mascherine protettive, guanti e ogni genere di elemento per garantire la sicurezza. Si tratta delle Unità speciali di continuità assistenziale annunciate dal direttore dell’Ats di Brescia Claudio Sileo e che saranno dirette proprio anche nel bresciano. Sono sette medici, tutti giovani, che saranno a supporto dei medici di medicina generale.

In particolare, tre saranno legati a Brescia e al territorio di competenza, due per il presidio di Montichiari e altrettanti per quello di Orzinuovi. Il meccanismo sarà molto semplice: nel momento in cui un assistito telefona al proprio medico di famiglia per lamentare una serie di sintomi riconducibili al virus, il professionista potrà valutare di chiamare uno dei medici dell’Unità speciale che si occuperà di visitare il paziente analizzando la temperatura e il livello di ossigenazione.

In questo modo i medici di base, che spesso contestano il fatto di non essere protetti in modo adeguato, possono tenersi al sicuro e gli stessi assistiti non devono presentarsi al pronto soccorso o in ambulatorio. Nel momento in cui queste nuove unità dovessero accertare casi positivi tra i pazienti in casa, imporranno loro l’isolamento domiciliare o al centro Paolo VI di Brescia. Quelle più gravi, invece, saranno condotte in ospedale.