Coronavirus, altro boom di contagi e 70 vittime nel bresciano

(red.) 7.288 casi positivi e 1.114 deceduti. E’ il bilancio aggiornato a ieri, venerdì 27 marzo, dell’emergenza sanitaria in corso nel bresciano e legata al coronavirus. I numeri, come di consueto, arrivano dalle Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) che si aggiungono a quelli della Lombardia forniti dal punto stampa degli assessori al Welfare Giulio Gallera e al Bilancio Davide Caparini. E in questo frangente c’è da sottolineare che i bresciani risultati positivi al Covid-19 sono aumentati di 401 rispetto alle rilevazioni del giorno precedente.

Analizzando i dati, spicca ancora la situazione di Brescia città con 1.123 positivi e 179 decessi, seguita da Orzinuovi con 169 positivi e 39 deceduti. Quindi, oltre a un trend stabile e in rallentamento dei contagi (media di 300 casi al giorno, a parte i 401 di ieri), si avverte anche sul fronte delle vittime con, purtroppo, 70 morti registrati in 24 ore, ma in calo rispetto agli 80 di giovedì 26.

Dallo stesso punto stampa è anche emerso che stanno calando gli accessi ai pronto soccorso rispetto ai giorni e alle settimane scorse quando gli ospedali erano stati chiamati a un tour de force che li ha costretti fino allo stremo. Nei dati forniti dal Pirellone si parla anche di 95.860 tamponi effettuati.