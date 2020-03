Emergenza ossigeno, a Brescia lo consegna la polizia

(red.) Cresce sul territorio di Brescia e provincia l’esigenza di disporre di contenitori di ossigeno liquido per curare i pazienti Covid-19 al loro domicilio, ma il sistema di consegna sta facendo segnare dei ritardi. Per questo ATS Brescia ha attivato oggi la Polizia di Stato i Carabinieri e la Guardia di Finanza, per rendere disponibili mezzi di trasporto, al fine di agevolare le consegne a domicilio.

Da diversi giorni il territorio di Brescia è stato investito da un’emergenza di forniture di ossigeno per i cittadini più bisognosi, anche a seguito della richiesta esponenziale per i pazienti affetti da coronavirus. Vista la criticità sui tempi di consegna, da oggi pomeriggio, agenti della Questura di Brescia e del Comando Provinciale dei Carabinieri, stanno effettuando numerose consegne nel territorio bresciano.



L’ossigeno liquido non è prontamente disponibile in farmacia ma arriva direttamente dai produttori al domicilio dei pazienti, su prescrizione del medico e per il tramite delle farmacie del territorio che allertano i produttori stessi. Le consegne hanno subito rallentamenti a causa dei problemi che riscontrano anche i produttori con i corrieri. Da qui la scelta di ATS di tentare di risolvere il nodo delle consegne, per mantenerle entro le 12 ore dalla prescrizione, coordinandosi per la consegna con le Forze dell’Ordine.