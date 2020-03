Coronavirus non arretra: in Lombardia 34.889 malati

(red.) Bruttissime notizie per la guerra al coronavirus in Lombardia. Nella nostra Regione oggi, giovedì 26 marzo, i malati da Covid-19 sono arrivati a 34.889, quindi sono cresciuti di ben 2.443 (ieri 1643). I ricoverati sono 10.681 (+685), 1.263 in terapia intensiva (+267). Crescono anche i decessi 4.861, +387. Crescono per fortuna anche i dimessi 7.839 (+1.501). Nelle province Bergamo arriva a 7.458 (+386), Brescia invece 6.931 (+384). Milano 6.922 (+848).

Diminuiscono gli spostamenti dei cittadini lombardi, in base ai dati rilevati dai cambi di celle alle quali si agganciano gli smartphone quando sono in movimento. “Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati sulla giornata del 25 marzo – spiega il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala – i numeri mostrano una significativo calo”. Le rilevazioni sono effettuate quotidianamente elaborando i dati forniti dalle compagnie telefoniche operative sul territorio lombardo.