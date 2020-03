Coronavirus, nel Bresciano 6.597 contagi: il covid rallenta?

(red.) Prosegue l’emergenza coronavirus in Lombardia, nonostante le restrizioni. I contagi totali, oggi, hanno raggiunto i 32.346, con un aumento di 1.643 casi. I ricoveri totali sono arrivati a 10.026; in terapia intensiva si trovano 1.236 (+42). Purtroppo i morti sono aumentati di 296, raggiungendo 4.474 totali.

In provincia di Bergamo i contagi hanno toccato i 7.022 (+344), in provincia di Brescia 6.597 (+299). I DATI SUDDIVISI PER COMUNE ATS Brescia COVID 25032020.pdf.pdf

Nella nostra provincia da domani, giovedì 26 marzo, verranno aperti 123 posti letto nelle riabilitazioni bresciane (Domus Salutis, Don Gnocchi, Maugeri e altre). 150 nuovi sanitari, tra medici e infermieri, reperiti grazie al bando regionale, verranno dislocati sul territorio a dare sostegno al personale già impegnato. Secondo l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, dunque, non ci sarà la necessità di una nuova struttura sanitaria per l’emergenza covid-19. Si allontana, quindi, l’ipotesi Brixiaforum.