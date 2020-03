Coronavirus, a Orzinuovi per la prima volta nessun caso in più

(red.) Era stato il primo paese in provincia di Brescia, vista la vicinanza al focolaio di Lodi e Codogno, a toccare con mano il contagio da coronavirus. Ma ieri, domenica 22 marzo, a Orzinuovi si è potuto tirare il primo sospiro di sollievo, se così si può dire. Perché per la prima volta dalla fine di febbraio non si sono registrati nuovi casi positivi nel paese segnato dal contagio.

Orzinuovi, con i suoi 155 casi positivi e 31 deceduti sta subendo l’effetto peggiore in provincia e solo dopo Brescia capoluogo. Il sindaco Gianpietro Maffoni aveva adottato delle misure drastiche già dal 6 marzo, prima rispetto al resto d’Italia di quel famoso Dpcm del fine settimana tra il 7 e l’8 quando ancora non si respirava la piena consapevolezza di quanto stava accadendo.

Le misure, simili a quelle adottate nel lodigiano, stanno dando i risultati, ma il primo cittadino chiede di non abbassare la guardia. E di rispettare anche l’ordinanza regionale in vigore fino al prossimo 15 aprile.