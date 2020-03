Coronavirus, sangue e lacrime: 25mila malati e 3mila morti

(red.) Continua la stretta del coronavirus in Lombardia e a Brescia. Nella nostra regione oggi, sabato 21 marzo, i contagi da Covid-19 hanno raggiunto i 25.115 (+3.251). Nella nostra provincia la situazione è tragica, con 5.028 malati (+380). Peggio di noi soltanto Bergamo, con 5.869 casi (+715). Anche a Milano la situazione non è rosea, con 4.672 casi (+868), di cui 1.829 (+279) nella sola area metropolitana.

A livello nazionale, invece, sale a 4.825 il numero dei morti, 793 in più in Italia. Sono 6.072 i guariti, 943 più di ieri. 42.681 i malati,4.821 più di ieri. Altri 546 morti in Lombardia. Il governo ha preparato la nuova ordinanza con restrizioni per attività all’aria aperta e per i weekend nelle seconde case.

Tornando ai dati lombardi, i decessi sono arrivati a 3.095 (+546), gli ospedalizzati sono 8.258 (+523), mentre in terapia intensiva su 1.250 ricoveri, 1.093 sono per coronavirus. Secondo le autorità sanitarie orse lunedì i contagi potrebbero diminuire, ma oggi la guerra continua.