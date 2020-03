Coronavirus: posti letto, medici, attrezzi e torna ipotesi al Brixia Forum

(red.) Più medici, maggior numero di attrezzature e anche spazi, a partire dalla terapia intensiva. A Brescia città e in provincia si è alla continua ricerca di questi elementi e la rete di strutture e privati sta facendo di tutto per rispondere. Per esempio, a partire dalla terapia intensiva che nella settimana da lunedì 23 marzo dovrebbe raggiungere i 200 posti. Ma si parla anche di personale medico e da questo punto di vista una decina tra infermieri e operatori lavoreranno da martedì 24 alla clinica Sant’Anna dove sono già presenti 128 posti e altri sei di rianimazione.

Sul fronte delle attrezzature, altri sostegni stanno arrivando anche in Valcamonica per l’ospedale di Esine che è stato identificato come presidio Covid con 197 posti letto su 280 in totale. Qui sono arrivati più presidi e attrezzi, tra caschi C-pap e non solo, grazie alla Regione Lombardia e altre realtà pubbliche e private. Nel frattempo ieri, venerdì 20 marzo, 31 pazienti sono stati dimessi. Tornando al personale medico, dal Giornale di Brescia viene data notizia del fatto che nel nuovo reparto di terapia intensiva allestito al Satellite dell’ospedale Civile arriveranno medici e infermieri cinesi di quel contingente che nei giorni scorsi è giunto in Lombardia dalla Cina.

Non solo medici, ma anche presidi igienici, a partire dai disinfettanti, che stanno scarseggiando tra chi ne ha bisogno. Su questo fronte la Protezione Civile di Codogno, il territorio dal quale è partito il primo caso di contagio da coronavirus, sta producendo il liquido che viene distribuito gratuitamente agli ospedali lombardi, Civile compreso. Nel frattempo, un altro aiuto in corsia potrebbe arrivare dalla Regione Puglia che ha chiesto ai propri medici, su base volontaria, di spostarsi in Lombardia per aiutare i colleghi anche nel bresciano.

Infine, per quanto riguarda i posti letto Brescia ha deciso di contare sugli ospedali attualmente presenti e di non dotarsi di una struttura da campo come fatto a Bergamo o a Cremona. Di questa rete bresciana fanno parte il Paolo VI, ma si è aggiunta anche la Domus Salutis e lo Spalenza della Fondazione Don Gnocchi a Rovato. Qui saranno allestiti nuovi posti letto di terapia ordinaria per liberare i maggiori ospedali. Mentre torna in primo piano l’ipotesi di aprire un ospedale alla Fiera di Brescia e che era stata abbandonata per questioni tecniche.