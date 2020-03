Poliambulanza: 412 posti letto per i malati di coronavirus

(red.) Sono 4.247, attualmente, i cittadini risultati positivi al coronavirus a Brescia e in provincia. Numeri che risultano purtroppo ancora in aumento. Una situazione di assoluta emergenza a cui Fondazione Poliambulanza ha risposto tempestivamente mettendo in campo tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili, e attuando una puntuale riconversione dei reparti.

Ad oggi l’Ospedale ha dedicato 412 posti letto ai pazienti COVID-19, di cui 61 di Terapia Intensiva, 281 nei reparti riconvertiti e 70 di Osservazione Breve Intensiva in Pronto Soccorso, ottenuti dalla riconversione degli spazi dedicati ai blocchi operatori e ai relativi locali di supporto. Numeri importanti, se si considera che prima dell’emergenza i posti di Terapia Intensiva ammontavano a 21. Ma l’impegno dell’Ospedale bresciano non si ferma qui. Per fornire una collocazione più appropriata ai pazienti critici che si trovano attualmente intubati e provvisoriamente allocati nella recovery room di uno dei due blocchi operatori, sono state attuate nuove misure e, nell’arco di una settimana, sarà attiva un’ulteriore Unità di Terapia Intensiva di 15 posti letto.

Tra i provvedimenti adottati dall’Ospedale per far fronte all’emergenza vi è la sospensione dei ricoveri e degli interventi chirurgici in elezione, delle attività ambulatoriali procrastinabili e delle attività di libera professione. Misure che hanno permesso di liberare risorse umane, posti letto e attrezzature per reimpiegarle nella lotta al coronavirus. Ma Poliambulanza è rimasta e rimane operativa nel far fronte alle altre situazioni di urgenza non Covid-19 e ha riservato 9 posti letto di Terapia Intensiva Polifunzionale per le emergenze oncologiche e cardiovascolari. Sono state, inoltre, mantenute in piena operatività le attività di chemioterapia, radioterapia e gli interventi chirurgici oncologici da eseguire entro 30 giorni. Attivi anche Pronto Soccorso (DEA II livello), il Punto Nascita, la Terapia Intensiva Neonatale e tutte le attività ambulatoriali connesse alla gravidanza e al parto. Inoltre rimane operativo il Dipartimento Cardiovascolare. Fondazione Poliambulanza infatti è stata riconosciuta da Regione Lombardia come HUB di riferimento di Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia Interventistica per la Lombardia Orientale.