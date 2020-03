Coronavirus, 514 vittime e 4.247 contagiati nel bresciano

(red.) Il dato preoccupante a livello nazionale sul fronte dell’emergenza da coronavirus sta nel fatto che il numero di decessi attuali è di 3.405, più della Cina che si era fermata a 3.245. Numeri, quelli italiani – 33.190 casi positivi – che calati sulla Regione Lombardia e sul territorio bresciano danno l’idea di una situazione ancora drammatica. Tra città e provincia di Brescia il numero dei contagiati è a 4.247, con un aumento di 463 persone rispetto al giorno precedente e confermandosi ancora come il territorio sia il più grave come incidenza del virus.

Anche i decessi non accennano a fermarsi, arrivando a 514 compresi quelli della Valcamonica comunicati dall’Ats della Montagna. E quindi 49 deceduti in più registrati nell’arco di 24 ore. Sul fronte regionale, invece, sono 19.884 i casi positivi di contagio, con un aumento di 2.171 nell’arco di un giorno. E i morti, circa 200 in più, hanno raggiunto quota 2.168. Altri numeri riguardano i 7.387 ricoverati, cioé +182 e di cui 1.006 in terapia intensiva.

Una situazione che non sembra migliorare a breve – il picco per gli scienziati è previsto tra il 2 e il 12 aprile – e tanto che anche ieri, giovedì 19 marzo, il governatore Attilio Fontana ha sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere misure ancora più restrittive. E’ probabile che entro il fine settimana arrivino nuove disposizioni tra serrate di negozi, orari ridotti nei supermercati e anche l’esercito a fare da presidio per maggiori controlli sul territorio. Dal punto di vista bresciano, tra le situazioni preoccupanti ci sono quella di Brescia città con 90 deceduti rispetto a 661 contagiati e di Orzinuovi che conta 29 morti e 150 contagiati.