Coronavirus, la situazione nel Bresciano non si placa

(red.) Proseguono i contagi e proseguono le morti per coronavirus. Anche nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo, sono centinaia i nuovi contagi in provincia di Brescia, e sono decine i morti a causa del covid-19.

I dati raccolti oggi dall’Ats di Brescia, intorno alle 15, parlano di 3.839 contagi e 500 morti. Ieri i decessi totali, certificati dall’istitito superiore di sanità, sono stati 57. Purtroppo anche il sistema sanitario lombardo comincia a contare le proprie vittime. Nella giornata di oggi i medici deceduti a causa del virus sono saliti a 13. Purtroppo un dato in costante aggiornamento. Ecco i dati dei comuni bresciani ATS Brescia COVID-19 19032020 ore 1500.pdf.pdf

“L’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia ha generato delle carenze”. A dirlo, in una nota pubblicata sul portale, è l’agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che sottolinea di essere a lavoro con le aziende, mediante il supporto costante di Farmindustria e Assogenerici, per mettere a punto “soluzioni eccezionali ed emergenziali”.

L’agenzia, si legge sul sito dell’Aifa, “segue il problema raccordandosi costantemente con le Regioni e le Province autonome, cui tutte le strutture territoriali sono invitate a rapportarsi per la valutazione e l’inoltro ad Aifa di segnali, dando priorità ai casi urgenti di irreperibilità per i quali siano già stati espletati tutti i passaggi previsti con gli aggiudicatari delle gare regionali”.