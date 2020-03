Coronavirus, sei donne in dolce attesa all’ospedale Civile

(red.) L’emergenza da coronavirus in corso non riguarda solo i ricoverati perché positivi o, purtroppo, i deceduti. Infatti, capita che le donne in gravidanza abbiano contratto il virus e in ospedale devono far fronte al parto. In questa direzione l’ospedale Civile di Brescia si è attrezzato, tanto da essere stato identificato come polo sanitario di riferimento per la Lombardia orientale, quindi anche per donne incinte di Cremona e Mantova.

Dal massimo ospedale cittadino bresciano fanno sapere che alcune donne positive al virus hanno partorito e al momento ci sono sei donne degenti con casi positivi confermati o sospetti e in dolce attesa. Per loro è previsto un protocollo ad hoc già dal primo accesso e lo stesso anche per le donne in gravidanza che si presentano al pronto soccorso per stati febbrili. A livello lombardo per questi casi sono stati individuati gli ospedali Sacco e Mangiagalli di Milano, il San Gerardo di Monza e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo.