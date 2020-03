Coronavirus, nel bresciano 3.307 contagiati e 387 decessi

(red.) Dopo il bilancio consueto arrivato nel corso del pomeriggio sul numero dei contagiati e, purtroppo, dei deceduti per il Covid-19, la situazione nella serata di ieri, martedì 17 marzo, in provincia di Brescia si è aggravata. I dati riportati dal Giornale di Brescia parlano di 3.307 persone contagiate e con 387 decessi. Tuttavia, proprio sul fronte dei numeri, l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia ha voluto sottolineare che il calcolo non si riferisce alle 24 ore, ma solo al momento in cui arrivano i dati confermati dai risultati sui tamponi. E infatti da domani, giovedì 19 marzo, la situazione a livello statistico dovrebbe cambiare per la nuova forma dei numeri. Resta il fatto che nel bresciano è sempre più drammatica la pandemia da coronavirus e che ha portato attualmente anche a 749 persone obbligate in isolamento domiciliare.

Con una novità: dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, che ieri, martedì, si è collegato in video conferenza con le varie Ats regionali, si fa sapere che dovranno restare in isolamento anche quelle persone che hanno solo un raffreddore o qualche colpo di tosse perché anche le forme lievi possono portare al contagio. A livello lombardo, i casi positivi al Covid-19 sono 16.620 (+1971). I ricoverati in ospedale sono 6.953 (+782) e 879 (+56) in terapia intensiva dove i letti sono aumentati fino alla quota attuale di 1.038. E dal punto di vista bresciano la città resta sempre quella in una situazione più drammatica con il moltiplicarsi ogni giorno di nuovi casi di contagio. Ma non solo la città, perché nell’elenco dell’Ats figurano come primi casi anche Bovegno, Tignale, Provaglio Valsabbia e Caino e mantenendo Brescia come seconda provincia più colpita dopo quella di Bergamo.

In questo scenario si sottolinea anche il fatto che numerosi medici e infermieri, per circa il 10% dei casi, sono risultati positivi al contagio nel momento in cui assistono i pazienti. Per quanto riguarda l’Asst del Garda si parla di 39 medici positivi e in totale di 120, compresi gli infermieri. Al Civile, invece, sono 300 i camici bianchi coinvolti. E per questo motivo viene chiesto di sottoporre tutti i medici, anche quelli asintomatici, al test del tampone. E i professionisti medici positivi non sono solo quelli degli ospedali, tanto che dalla Polizia penitenziaria si fa sapere di due casi positivi nelle carceri bresciane.

Tra le vittime, nel frattempo, c’è anche Fulvio Guatta di 54 anni, consulente informatico per conto della procura di Brescia e che era stato ricoverato tra i primi casi positivi in ospedale. Era nel gruppo difensivo della famiglia di Marco Pantani nel processo per la morte del ciclista e consulente per la procura nel processo calcioscommesse a Cremona. Il prefetto di Brescia Attilio Visconti, recependo il messaggio degli scienziati, sottolinea però come il picco debba ancora arrivare.