Coronavirus, Lombardia decide di autoprodursi mascherine

(red.) La Regione Lombardia lamenta da giorni la carenza dei dispositivi di protezione individuale (soprattutto le mascherine) con cui rifornire gli ospedali e quindi medici e infermieri. Di fronte a questa esigenza, il Pirellone, attraverso il Politecnico di Milano, ha deciso di non voler dipendere solo dagli altri, ma anche di produrre internamente questi materiali. E quaranta aziende lombarde, di cui otto bresciane, si sono candidate per rifornire la filiera. Il meccanismo prevede che il Politecnico faccia controllare i primi dispositivi arrivati per poi individuare le aziende alle quali Aria Spa, la società per gli acquisti regionali, possa rivolgersi per la consegna e distribuzione.

Un modo per compensare la richiesta di 150 mila mascherine al giorno per medici e infermieri, ma anche per il territorio. E in questa direzione si sono mossi come volontari anche alcuni cittadini a Rodengo Saiano, nel bresciano. Partendo dall’ufficio del sindaco Luigi Caimi ci sono sarte all’opera per lavorare il materiale fornito dai commercianti e renderlo in mascherine per uso personale.

Nel frattempo, in questa emergenza si segnalano anche alcuni episodi spiacevoli, simili a un altro che aveva interessato le mascherine. All’ospedale Civile di Brescia erano destinati 6 mila guanti in lattice che un’amica di un’infermiera aveva fatto fornire dai magazzini di Lucca. Ma i presidi sanitari erano rimasti bloccati a Cazzago San Martino a causa della sospensione delle attività di ritiro delle merci. Subito è stata informata la questura, mobilitando la Polizia di Stato che ha raggiunto i magazzini e consegnato i guanti al Civile.