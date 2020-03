Coronavirus, si testano mix di farmaci contro artriti e malaria

(red.) Non solo trovare posti letto, soprattutto in terapia intensiva, per i ricoverati più gravi a causa del coronavirus, ma anche testare i primi farmaci per ridurre gli effetti delle infezioni. E’ quanto stanno facendo diversi medici specialisti degli ospedali lombardi attivi in un neonato gruppo di cui fanno parte anche gli attivi dell’Università degli Studi di Brescia e dell’ospedale Civile.

E’ da precisare che non c’è alcun farmaco o vaccino contro il virus, ma si stanno adottando dei farmaci antivirali per ridurre l’impatto. Su questo fronte si stanno usando un mix di antimalarici e antivirali che di solito vengono usati contro l’Hiv.

Persino uno contro l’Ebola, mentre nei casi più gravi si sta utilizzando il Tocilizumab usato contro l’artrite reumatoide e che sembra stia dando dei risultati. La volontà potrebbe essere quella di ridurre i pazienti da mandare in terapia intensiva, liberando quindi i posti.