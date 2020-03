Coronavirus, 454 nuovi casi. Provincia Brescia prima in Italia

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera è arrivata una drammatica, ennesima conta, dei nuovi contagiati e decessi da coronavirus. E la provincia di Brescia è stata segnalata come la prima a livello nazionale, superando anche Bergamo, per il numero dei nuovi casi di contagio. Se nella sponda orobica i contagiati sono arrivati a 3.760, nel bresciano la quota è di 2.918, ma con 454 nuovi casi rispetto alle 24 ore precedenti. Mentre le nuove vittime sono state 41 in un triste elenco che conta 315 decessi.

Entrando nei dettagli dei territori più colpiti, la bassa bresciana continua a restare nel mirino con Orzinuovi, Manerbio e Montichiari che segnalano nuovi casi di contagio a doppia cifra e con tre decessi. E Orzinuovi in provincia, dopo il capoluogo, la fa da padrone con 25 vittime. Sul lago di Garda c’è attenzione per Desenzano dove sono stati registrati 16 nuovi casi in un giorno, mentre si segnala il primo caso a Montisola. In Franciacorta le situazioni più preoccupanti sono quelle di Capriolo e Cazzago San Martino. La conta nel bresciano, aggiornata a ieri, lunedì, vede comparire nuovi casi di contagio a distanza di pochi minuti nella media, con Brescia città che è a quota 468.

Anche la Valcamonica, che dipende dall’Ats della Montagna, conta 427 persone in quarantena per i contatti con i positivi che nel frattempo sono saliti a 132. In questo territorio prevalgono i casi di Darfo Boario e Pisogne. Nel frattempo ieri l’assessore Gallera ha anticipato che entro la fine di marzo potrebbe esserci il picco dei contagi e quindi sperare subito dopo che la crescita di fermi, per poi vedere la parabola discendente dei casi. E intanto sono in arrivo anche nuovi medici, di cui una parte anche dall’università degli Studi di Brescia con l’inserimento degli specializzandi.