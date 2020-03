Valcamonica, boom di contagi. Positivo sindaco di Berzo Demo

(red.) La Valcamonica, nel bresciano, è legata all’Ats della Montagna e anche qui è salita la preoccupazione per i casi di contagio e ricovero da coronavirus. Tanto che in una settimana le persone colpite dal contagio sono aumentate da 35 dell’inizio della scorsa settimana, lunedì 9 marzo, fino ai 76 casi e ieri fino a 111.

E anche gli amministratori non vengono risparmiati, tanto che il sindaco di Berzo Demo Gianbattista Bernardi è risultato positivo ma le sue condizioni sono buone. All’ospedale di Esine, che in valle è stato individuato come quello dedicato ai casi di Covid-19, proseguono i ricoveri tra i 150 posti letto ricavati, ma anche le dimissioni. Tra loro, il presidente di Valcamonica servizi Sandro Bonomelli e probabilmente oggi, lunedì 16 marzo, anche per il medico di famiglia di Vezza d’Oglio.