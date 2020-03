Coronavirus, continua ricerca di posti letto nel bresciano

(red.) Da giorni è una continua corsa contro il tempo per trovare posti letto, soprattutto in terapia intensiva, per assistere i malati più gravi dal contagio del coronavirus. Una battaglia che nel bresciano sta interessando diverse realtà con un enorme sforzo da più parti. Per esempio, entro domenica 22 marzo saranno allestiti altri 28 posti letto in terapia intensiva tra il Civile e la Poliambulanza di Brescia e per un totale di 124 posti di rianimazione e di cui i lavori partiranno oggi, lunedì 16. Nel frattempo, di fronte al fatto che nell’arco di una settimana dovrebbe essere pronto il nuovo ospedale da campo alla Fiera di Milano, quello al Brixia Forum, invece, al momento è stato accantonato.

Ma sarà preso in considerazione in caso di bisogno e di un’eventuale (si spera di no) crescita esponenziale dei casi di contagio. Per quanto riguarda la terapia intensiva, il Civile e la Poliambulanza porteranno così 58 letti nel primo e altri 15 nel secondo sul fronte della rianimazione. Mentre al momento le due strutture vengono alleggerite anche dagli ospedali del gruppo San Donato che hanno messo a disposizione 200 posti. Altri aiuti arrivano anche dalle suore Dorotee di Cemmo di Capo di Ponte che hanno messo in campo, attraverso la Croce Rossa e la Protezione Civile, 136 letti che erano destinati in Congo e che ora vengono usati in caso di necessità. Tutta l’attenzione è proprio sulla terapia intensiva e anche sull’assunzione del personale medico e infermieristico, mentre la rete nel bresciano può contare, come detto, anche sugli ospedali Sant’Anna, San Rocco, Città di Brescia, San Camillo, Domus Salutis, le residenze sanitarie e il centro Paolo VI.

Nel frattempo un’altra realtà bresciana è quella della Eredi Rossini di Flero che in 200 ore ha allestito una terapia intensiva da campo al San Raffaele di Milano grazie alla raccolta fondi avviata da Chiara Ferragni e Fedez. Sul fronte bresciano, anche l’ospedale di Manerbio ha ricevuto aiuti dal Rotary Club Brescia Manerbio per 61 mila euro, mentre alla rete di strutture si aggiungono anche gli ospedali di Chiari e Iseo. Nei due ospedali sono stati ricavati 230 posti letto e tra l’altro a Chiari due giovani ingegneri hanno donato delle valvole stampate in 3D per assicurare il funzionamento dei macchinari. In arrivo anche altre dosi di farmaci contro l’artrite reumatoide e che in questa fase sta dando una mano per rendere meno gravi le conseguenze delle infezioni.