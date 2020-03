Coronavirus, a Brescia 344 contagi in più

(red.) Un’altra battaglia contro il coronavirus combattuta, lunedì 16 marzo, dal personale sanitario della Lombardia e dalle istituzioni contro un nemico che, nonostante il coprifuoco, non sembra rallentare. Gli ultimi dati raccolti dal Pirellone, ore 16,30 circa, parlano di 14.649 contagi (1.377 più di ieri che erano 13.2729) e nei giorni precedenti 11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612. I deceduti sono arrivati a 1.420 (202 più di ieri che erano 1.218). Attualmente in isolamento domiciliare si trovano 3.867 persone, in terapia intensiva, invece, ci sono 823 cittadini (56 più di ieri che erano 767). Gli ospedalizzati sono, invece, arrivati a i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.171 (621 più di ieri che erano 5.550). Quest’oggi i tamponi effettuati sono stati 43.565 (contro 40.369). Buone notizie sul fronte dei dimessi, arrivati a 2.368 (357 più di ieri che erano 2011).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

BG 3.760 (344 più di ieri che erano 3.416)/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 2.918 (445 più di ieri che erano 2.473)/ 2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 220 (36 più di ieri che erano 184)/154)/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.881 (89 più di ieri che erano 1.792)/1.565)/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 386 (42 più di ieri che erano 344)/287)/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.362 (42 più di ieri che erano 1320)/1.276)/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 346/ 339 (115 più di ieri che erano 224)/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.983 (233 più di ieri che erano 1.750)/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN 382 (55 più di ieri che erano 327)/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 801 (79 più di ieri che erano 722)/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 46 (1 solo caso più di ieri)/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 202 (18 più di ieri che erano 184)/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 362 in corso di verifica.