Virus, altre aziende chiudono. Ma ci sono anche scioperi

(red.) Quella di ieri, venerdì 13 marzo, è stata un’altra giornata di tensioni e comunicazioni sul fronte delle attività produttive e artigianali che hanno scioperato o annunciato chiusure da lunedì 16 per l’emergenza da coronavirus. Visto che su questo fronte non sono arrivate direttive a livello nazionale o regionale, diverse aziende hanno deciso di sospendere la produzione almeno per una settimana e per la sicurezza dei loro dipendenti. Mentre altri addetti, per una vasta platea di lavoratori attivi nella gomma plastica, tessile e manifatturiero, hanno deciso di astenersi.

L’obiettivo è di chiedere alle imprese che non svolgono attività indispensabili di fermare la produzione e attivare gli ammortizzatori sociali. A scioperare sono stati gli addetti di Dtr, Invatec Medtronic, Ave, Tovo Gomma, Itib, Saniplast, Filartex, Olimpia Splendid, Artsana, Boglioli, Farmol, Serioplast, Greif e Serioplast. Tra loro – la Dtr, Mario Levi, Olimpia Splendid, Filatura di Lenna e Cotonificio Olcese Ferrari – c’è chi ha fermato l’attività.

La settimana da lunedì 16 al 20 marzo resteranno chiuse Heroflon, Cotonificio Olcese Ferrari, Giemme Brandscorporate, Montecolino, Ma.re, La Rete, Feltri Spa e Padana Emmedue. Stop anche per il legno tra Italcementi, Moretti, Lorandi, Wb factory, Italserramenti e Sil, alla Greenflor e Florarici nell’agroalimentare e stop anche alla Brembo. Ma sempre lunedì le sigle sindacali faranno sciopero alla Mesdan di Puegnago. Infine, all’Iveco è stata accolta la proposta di chiudere, disponendo addetti solo volontari in alcuni reparti e riducendo la produzione.