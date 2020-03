Coronavirus, tra balconi e finestre di Brescia i suoni del flashmob

(red.) E’ stato un momento emozionante in un’atmosfera che ai tempi dell’emergenza per il virus si è fatta spettrale, con strade vuote e senza rumori, se non le sirene delle ambulanze. Anche Brescia città ha voluto in qualche modo aderire al flashmob improvvisato alle 18 di ieri, venerdì 13 marzo, in tutta Italia.

Affacciandosi ai balconi o alle finestre di casa, ci sono stati bambini che hanno percosso pentole per creare suoni. Ma c’è anche chi ha suonato l’inno di Mameli. In città hanno risuonato anche le note di un pianoforte in piazza Loggia e altri strumenti tra largo Formentone e via San Faustino.