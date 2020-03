Coronavirus, prefetto chiede di aprire chiese per i troppi defunti

(red.) L’emergenza sanitaria da coronavirus in corso fa emergere anche un altro dramma, in particolare per i parenti dei defunti e che purtroppo in provincia di Brescia sono decine ogni giorno. Da un lato, a causa delle disposizioni e delle misure di contenimento, non si possono celebrare i funerali. E intanto ogni giorno i medici degli ospedali bresciani sono stati autorizzati ad emettere subito i certificati di morte e a portare le salme all’obitorio.

Il problema è che anche questo luogo è ormai pieno di feretri, tanto da doverne portare anche all’interno della cappella. E un altro rischio riguarda il fatto che diversi sindaci hanno deciso di chiudere i loro cimiteri per evitare che i fedeli, rischiando assembramenti, possano ritrovarsi insieme a pregare sulle tombe dei loro cari.

Per questo motivo il prefetto di Brescia Attilio Visconti ha chiesto alla Diocesi di aprire le chiese dove custodire le salme in attesa della sepoltura. Anche perché il tempio crematorio non può lavorare più di due salme al giorno.