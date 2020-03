Coronavirus, misure più stringenti nel bresciano: la situazione

(red.) Il territorio della provincia di Brescia sta affrontando diverse situazioni complicate, anche drammatiche e tragiche, nella triste conta dei decessi o nell’apprensione di contare nuovi casi di contagio da coronavirus. Una delle zone più colpite resta quella della bassa bresciana, tra Orzinuovi e soprattutto, da ultimo, Montichiari. Il decesso di un 80enne positivo al coronavirus è collegato anche al figlio residente a Carpenedolo e anche lui con effetto positivo dalla contrazione del virus. E’ iscritto al centro diurno per disabili della cooperativa sociale “La sorgente” che, per questo motivo e per la presenza di un’altra utente positiva, ha deciso per sicurezza di chiudere e messo gli operatori in isolamento. Nel frattempo, sempre da Montichiari emerge anche il caso di una ragazza di 22 anni risultata positiva.

Nel resto della provincia, sull’alto lago di Garda, chi ha il maggiore numero di positivi è Salò e tanto che il sindaco Giampiero Cipani con un’ordinanza ha vietato anche la presenza dei banchi alimentari al mercato, oltre alla vendita a domicilio che sarà effettuata tra pasti e medicinali solo dai volontari. Tornando nella bassa bresciana, alcuni sindaci hanno deciso di chiudere anche i cimiteri visto che alcuni anziani, dopo la chiusura di bar e locali dove giocare a carte, si riversavano sulle panchine dei campi santi. Una situazione che riguarda soprattutto Chiari, Verolanuova, Montirone e Roccafranca.

Sul lago d’Iseo, invece, a Montisola – che al momento non conta casi positivi al virus – c’è chi chiede navi più capienti sulle tratte lacustri Sulzano-Peschiera Maraglio e Sale Marasino-Carzano per mantenere le necessarie misure di sicurezza. A Provaglio d’Iseo, invece, è stato chiesto alle attività produttive e industriali di fermarsi. E sempre sul Sebino la Riserva delle Torbiere ha vietato di percorrere il percorso centrale a causa della ristrettezza che non permette il rispetto delle distanze. Infine, in Valcamonica, oltre al sindaco di Cedegolo Andrea Pedrali e al presidente attuale della Comunità montana Sandro Bonomelli che sono ricoverati a Esine, ma non gravi, anche il sindaco di Edolo Luca Masneri e il consigliere regionale Francesco Ghiroldi sono risultati positivi al virus. Si trovano in quarantena nelle loro case.