Coronavirus, 2 mila positivi e 198 decessi: i dati nel bresciano

(red.) “Solo tra una settimana, intorno al 20 marzo, si potrà verificare se le misure di contenimento stanno producendo gli effetti sperati”. Sono le parole dell’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera che ieri, venerdì 13 marzo, come ormai da consuetudine, ha presentato altri numeri relativi alla situazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus in regione. A livello lombardo gli ultimi dati ufficiali parlano di 9.820 positivi, di cui 2.650 in isolamento domiciliare, 4.435 ricoverati e 650 in terapia intensiva. Ma anche 890 decessi. I tamponi totali effettuati al momento sono stati 32.700 e a fronte di 1.198 dimessi.

E se nelle zone rosse del lodigiano la tendenza al contagio negli ultimi giorni sta decisamente rallentando, quasi a zero, a preoccupare restano ancora il bergamasco e il bresciano. Proprio in provincia di Brescia i casi positivi, rispetto al dato ufficiale di ieri pomeriggio, venerdì, sono balzati in serata a 2 mila e portando anche a 198 decessi. Il problema maggiore resta ancora quello dei posti letto, soprattutto in terapia intensiva, nelle strutture ospedaliere che ormai sono sature. Tanto che a livello lombardo i posti di rianimazione sono aumentati fino a 1.090, ma non sembrano ancora essere sufficienti. Sul fronte bresciano, si sta anche lavorando nel trovare strutture dove inserire i pazienti guariti o che hanno bisogno di essere messi in quarantena e per questo, tra le ultime disponibilità, si è aggiunta anche la residenza sanitaria Vittoria.

Come detto, la tendenza bresciana dei contagi continua a preoccupare, con i 230 casi in più nel bresciano nell’arco di 24 ore. Analizzando i singoli territori, a Orzinuovi si sta registrando un rallentamento, al contrario di Montichiari dove si registrano casi in più. Situazione critica anche in città che registra 313 casi positivi e 37 decessi. E nel momento in cui, sul fronte ospedaliero, il possibile ospedale da campo alla Fiera di Brescia sembra essere un progetto ormai abbandonato per le troppe incognite, in città il sindaco Emilio Del Bono ha annunciato un’operazione di sanificazione di strade, piazze e cassonetti. A livello sanitario, infine, i pazienti che verranno dimessi perché guariti o quasi negativizzati saranno ospitati al centro Paolo VI, al Richiedei di Palazzolo e Gussago e nelle strutture del Città di Brescia, Sant’Anna e Ome del gruppo San Donato.