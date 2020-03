Coronavirus, rinviato anche il 44° Rally 1000 Miglia

(red.) E’ una delle ultime manifestazioni in programma e per la quale è stato deciso il rinvio a data da destinarsi. Salta anche la 44° edizione del Rally 1000 Miglia che era previsto dal 15 al 18 aprile. L’Automobile Club Brescia che organizza l’evento, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il coronavirus, ha deciso di rinviare a un altro momento la competizione motoristica tra le più amate dai bresciani. “Il nostro pensiero va a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che in queste ore stanno combattendo per noi con coraggio e senso del dovere.

L’emergenza ci tocca tutti da vicino – ha detto il presidente dell’Aci Brescia Aldo Bonomi – abbiamo a cuore la nostra città e la salute di tutti noi. Organizzare il Rally 1000 Miglia così a ridosso di questa situazione non sarebbe stato possibile e per questo, grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni locali coinvolte ed al supporto fondamentale dell’Automobile Club d’Italia, abbiamo deciso per la sospensione.

Sarà chiaramente uno sforzo organizzativo importante per tutti noi, ma con l’appoggio e la comprensione di tutti siamo sicuri che il 44esimo Rally 1000 Miglia lascerà in maniera indelebile la sua impronta nella storia dell’automobilismo bresciano. Un’edizione che speriamo possa essere sinonimo di rinascita e di unione”.