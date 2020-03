Coronavirus, anche al Civile si testa il farmaco contro l’artrite

(red.) Un vaccino ancora non c’è e sarà necessario almeno un anno per vederne uno contro il coronavirus, ma in questi giorni in cui la pandemia sta dilagando si respira un cauto ottimismo nel cercare almeno di ridurre gli effetti devastanti del virus. Si tratta del Tolicizumab, un farmaco che contiene una molecola usata per curare l’artrite reumatoide. Già usata in Cina e sperimentata anche all’ospedale Cotugno di Napoli, sembra che dia degli effetti sui pazienti più gravi.

E ora viene utilizzata anche all’ospedale Civile di Brescia insieme ad altri farmaci per combattere la polmonite innescata dal virus. La Roche, ditta produttrice del farmaco, lo metterà a disposizione gratuitamente per quelle regioni che lo chiederanno. Come detto, è già stato impiegato in Cina e c’è da precisare che non è una cura contro il virus, ma può annullare l’infezione e la polmonite scatenata dallo stesso Covid-19.

Una soluzione, quindi, per lenire gli effetti e magari ridurre i pazienti critici che altrimenti sarebbero destinati alla terapia intensiva. A questo punto in Italia si attende che il ministero della Salute e l’Agenzia italiana del farmaco possano dare il via libera per una sperimentazione e uno studio clinico. In ogni caso, al momento può essere sottoposto su alcuni pazienti selezionati e in base al parere del comitato etico.