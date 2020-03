Valcamonica, pazienti senza medico positivo al virus

(red.) Si sono registrati 57 casi positivi di contagio al coronavirus anche in Valcamonica, nel bresciano. E qui la situazione è preoccupante anche in alta valle, in particolare tra Vezza d’Oglio, Vione e Incudine dove uno dei medici di base è risultato positivo ed è ricoverato in ospedale. Lasciano quindi senza medico di famiglia diversi pazienti.

Nel frattempo anche alcuni amministratori sono colpiti o coinvolti dal virus. Il sindaco di Cedegolo Andrea Pedrali è risultato positivo ed è stato condotto all’ospedale di Esine dove si trova ricoverato. Quarantena anche per il primo cittadino di Edolo Luca Masneri in attesa dei risultati del tampone e auto-isolamento per quello di Corteno Ilario Sabbadini.