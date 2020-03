Coronavirus, non rispettano disposizioni. 40 bresciani denunciati

(red.) Tra martedì 10 e ieri, mercoledì 11 marzo, il territorio bresciano è finito sotto i riflettori dei controlli da parte dei carabinieri delle varie compagnie e stazioni per verificare il rispetto delle disposizioni sulle uscite concesse solo per motivi di necessità. Il bilancio finale è di circa quaranta bresciani che sono stati denunciati a piede libero per essere usciti di casa senza motivi urgenti e ora rischiano una sanzione o l’arresto fino a tre mesi.

I carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Locale hanno svolto diversi controlli sulla provinciale Orceana, tangenziali e sulle strade verso Rezzato e Castenedolo. All’opera ci sono i carabinieri di sette compagnie e 81 stazioni rinforzati dal personale dalla Campania e dalla Toscana. Del bilancio fanno parte anche quattro bresciani fermati e denunciati da parte dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

Sono giovani e anziani di Montichiari, Carpenedolo, Remedello e Visano che sono stati sorpresi in provincia di Mantova e senza giustificare i motivi per i quali erano usciti. E nessuno dei quattro lo aveva fatto per motivi urgenti. Due di loro hanno addirittura ammesso di essere usciti per una serata in compagnia con altri amici.