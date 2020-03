Coronavirus, maxi sequestro di mascherine a Lonato

(red.) In un periodo di emergenza come questo in cui i cittadini cercano di armarsi in ogni modo dei dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti e gel igienizzanti c’è chi propone questi prodotti a prezzi d’oro. Tanto che numerosi cittadini in provincia di Brescia hanno chiesto più volte l’intervento delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza per una situazione che ritengono da sciacallaggio. Gli agenti di Desenzano del Garda dalla fine di febbraio sono impegnati in questo genere di controlli tra negozi, farmacie e anche sulle vendite online.

Una delle segnalazioni li ha portati a intervenire in un emporio di Lonato del Garda dove sono state sequestrate 400 mascherine. Tuttavia, i prodotti non erano risultati sicuri perché non conformi alla normativa nazionale e comunitaria e non avevano nemmeno la marcatura CE. Si è scoperto che il titolare dell’emporio le aveva acquistate in nero dal Brasile e senza alcun documento, nemmeno la presenza di istruzioni in italiano.

A rendere chiara la situazione c’è il fatto che quelle mascherine erano state nascoste in una specie di camerino e non aperto direttamente ai clienti. Che potevano visionarle solo su specifica richiesta. L’intera merce è stata sequestrata e sarà anche confiscata per essere distrutta, mentre il titolare dovrà pagare una sanzione che per legge si aggira dai 4.500 ai 48 mila euro.