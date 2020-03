Coronavirus, Lombardia in trincea: 8.725 cittadini malati

(red.) Anche oggi è stata una giornata di passione per le strutture sanitarie lombarde che stanno combattendo il coronavirus. Anche oggi, però, come ieri e il giorno prima, il personale sanitario ha lottato con le unghie e con i denti per far fronte alle decine di ricoveri e contagi.

Secondo i dati raccolti da Regione, giovedì 12 marzo, dopo 21 giorni di emergenza, con una Italia chiusa e blindata, i malati sono crescenti, 8.725, +1.445, gli ospedalizzati sono arrivati a 4.247, +395; nei reparti di terapia intensiva si trovano, invece, 605 lombardi, +45. Fortunatamente crescono anche i dimessi, 1.085, insieme con i decessi, 744 (+127).

I contagi per province sono i seguenti: Brescia 1.598, +247; Bergamo 2.136, +321; Milano 1.146,+ 220; Cremona 1.302, +241; Lodi 1.123, +88; Pavia 468, Como 98.