Coronavirus, il Civile non ha più posti. Ipotesi Brixia Forum

(red.) Quella di oggi, giovedì 12 marzo, potrebbe essere una giornata decisiva sul fronte della ricerca di nuovi posti letto da destinare ai ricoverati da Covid-19. Questa mattina tutte le realtà interessate, in primis l’ospedale Civile e la Poliambulanza di Brescia che hanno avuto e condividono l’idea, svolgeranno un sopralluogo nel padiglione di Brixia Forum in via Caprera. Il dato di fatto è che l’ospedale Civile, la massima struttura pubblica cittadina, non ha più posti disponibili e tanto che il direttore generale Marco Trivelli spera in nuove dimissioni. Ieri, mercoledì, in provincia di Brescia si sono registrati 249 casi positivi in più rispetto al giorno precedente, ma sono stati ricoverati solo i più gravi.

Dall’altro lato c’è chi, guarito in ospedale, deve confermare di essere negativo al virus e per questo motivo si stanno mettendo a disposizione nuove strutture. Tra questi, il centro pastorale Paolo VI. Altri letti per i malati dopo aver contratto il virus sono stati allestiti alla clinica San Camillo, alla Richiedei di Gussago e altri posti anche all’ospedale di Gardone Valtrompia. Ma ora, come detto, si attende dalla Regione Lombardia il via libera sulla fattibilità per un ospedale da campo al Brixia Forum. Il prefetto Attilio Visconti, informato della soluzione, si dice favorevole ed è già stata presentata una bozza per piazzare 100 posti letto di terapia intensiva e altri 150 ordinari da allestire da parte della Protezione Civile.

Altre soluzioni, nel frattempo, stanno interessando anche residenze assistenziali sanitarie e sedi legate ai Servizi sociali comunali. Nel frattempo dal consueto punto stampa l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che nei prossimi giorni saranno immessi nel sistema 150 infermieri per supportare quelli già attivi e di cui una decina che saranno impiegati al Civile. E tra ieri e oggi arriveranno altre forze da chi discute le tesi di laurea con un mese di anticipo rispetto al programma.

Ieri è toccato a 13 della Cattolica e oggi ad altri della Statale di Brescia. Per velocizzare i tempi, i neolaureati saranno subito inseriti nell’ordine professionale e potranno dare la loro disponibilità a operare fin da subito. L’emergenza sta mettendo a dura prova anche gli ospedali nel resto della provincia, di cui la struttura di Desenzano del Garda. Qui due piani sono stati dedicati ai positivi al virus e ci sono nove malati in gravi condizioni rispetto ai tredici posti di terapia intensiva. Ma iniziano a scarseggiare farmaci, attrezzature e presidi.