Coronavirus, fermata dell’impianto Duferdofin di San Zeno

(red.) Duferdofin-Nucor ha deciso la chiusura di tutte le attività industriali del sito di San Zeno Naviglio (Brescia) a partire dalla data odierna alle ore 14, con esclusione delle consegne ai clienti e di una minima presenza delle funzioni di staff per garantire il presidio del sito. Pur avendo adottato, fin dal primo insorgere del coronavirus, tutte le misure volte alla protezione dei dipendenti, e ciò in collaborazione con le organizzazioni sindacali e in ottemperanza ai vari DPCM governativi e alle ordinanze regionali, DN ha deciso oggi per la fermata dell’impianto.

“Non abbiamo registrato al momento casi di contagio tra i nostri dipendenti”, si legge in una nota, “ma constatiamo una crescente situazione di allarme sociale e preoccupazione che da un lato rende sempre più difficili gli approvvigionamenti di materia prima e dall’altro sguarnisce le squadre con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’impianto. Stante la situazione sempre più critica in provincia di Brescia, la nostra decisone si ispira al principio della massima cautela e protezione dei nostri collaboratori. Inoltre vogliamo dare il nostro massimo contributo al contrasto della diffusione del virus. Speriamo che così facendo si realizzino nel più breve tempo possibile le condizioni per ripartire e chiederemo alle OOSS di concordare con noi le migliori modalità e i tempi per recuperare la produzione perduta. A questo fine utilizzeremo anche le giornate di chiusura per predisporre un nuovo piano organizzativo riguardante sia le attività di produzione, sia quelle ausiliarie ancora più rigoroso e protettivo per la salute dei nostri dipendenti. Riteniamo infatti che le fabbriche adeguatamente organizzate possano essere un luogo sicuro”.

Oltre a Duferdofin hanno cessato la produzione anche Alfa Acciai, Beretta, e altre grosse fabbriche del territorio.