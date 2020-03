Europa solidale con l’Italia per l’emergenza coronavirus

Entrambi concordano che: il Coronavirus è una crisi globale ed europea che richiede da parte dell’Europa una risposta forte e coordinata e solidarietà;

l’Italia è attualmente in prima linea nella battaglia per contenere la diffusione del virus in Europa e sta già affrontando conseguenze dal punto di vista sanitario, sociale ed economico;

le azioni intraprese da ciascuno Stato Membro hanno un impatto sul resto dell’Unione Europea.

La Presidente von der Leyen ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Governo italiano e ha riconosciuto il peso sociale ed economico che l’attuale crisi impone alla popolazione. I due leader hanno concordato che l’esperienza maturata dall’Italia può aiutare nell’indirizzare le politiche europee.

Il Presidente Conte ha apprezzato l’impegno della Presidente della Commissione europea ad agire ora, con misure adeguate e senza indugio.

I due leader hanno avuto uno scambio di opinioni in merito agli esiti del Consiglio Europeo tenutosi ieri in videoconferenza, e sulle linee guida che la Commissione adotterà entro la fine di questa settimana. Queste riguarderanno in particolare le modalità di applicazione della flessibilità nel contesto del Patto di Stabilità e Crescita e nella normativa sugli Aiuti di Stato.

Inoltre, entrambi hanno convenuto circa l’importanza di agire rapidamente nei seguenti ambiti:

scambio di tutte le informazioni rilevanti circa la diffusione del virus e le misure adottate;

istituzione di un gruppo ad hoc di scienziati a livello UE che aiuti a coordinare gli sforzi e ad armonizzare gli interventi;

rafforzamento della ricerca scientifica;

coordinamento della produzione e della distribuzione di attrezzature mediche e di prodotti farmaceutici, e richiesta che ogni misura restrittiva da parte degli Stati Membri sia prima discussa a livello europeo, in modo che le forniture vitali vadano ove vi sia maggiore necessità, che il Mercato Interno funzioni in modo appropriato e che sia evitato ogni ingiustificato ostacolo.

Il Presidente Conte ha accolto con favore l’atteggiamento positivo della Commissione e la sua intenzione di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per affrontare le conseguenze economiche della crisi generata dal Coronavirus. Egli ha anche espresso apprezzamento per la disponibilità della Commissione ad esaminare richieste italiane con approccio aperto e costruttivo.

La Commissione ha confermato che la flessibilità prevista dal Patto di Stabilità e Crescita sarà pienamente utilizzata. Inoltre, sarà applicato il regime degli Aiuti di Stato previsto in caso di circostanze eccezionali.

La Commissione ha annunciato il lancio di una specifica iniziativa volta a sostenere gli investimenti. Dettagli tecnici sul finanziamento e sul funzionamento generale di tale iniziativa saranno chiariti entro la fine della settimana.