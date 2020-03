Coronavirus, nel bresciano 1.200 contagiati e 91 vittime

(red.) 1.200 contagiati e 91 vittime, di cui 34 solo tra lunedì 9 e ieri, martedì 10 marzo. Sono i numeri drammatici dell’emergenza da coronavirus e che si aggiornano ora dopo ora, anche in seguito al consueto punto stampa quotidiano dalla Regione Lombardia. Sono dati riferiti dalle Ats di Brescia e della Montagna, che si occupa della Valcamonica, parlando di un’emergenza in continua evoluzione e tanto che nel bresciano, da quando è giunta l’epidemia, non si era mai assistito al decesso di 34 persone nell’arco di un giorno.

L’unico elemento positivo, ma che in realtà è da determinare, è il calo del numero dei contagiati, tuttavia dal Pirellone hanno fatto subito sapere che in centinaia di casi a livello regionale i risultati dei tamponi non erano ancora arrivati. E il ritmo dei decessi sale addirittura a uno ogni ora. Si parla di una persona a Bagnolo Mella e di un’altra a Bedizzole, così come a Borgo San Giacomo. Brescia capoluogo, purtroppo, la fa da padrone con 14 nuovi decessi per il virus e un bilancio di 27 vittime.

Altri due morti si segnalano per Castegnato e anche a Chiari, Concesio. Erbusco, Gussago, Orzinuovi e Padenghe. Nel drammatico bilancio rientrano anche Palazzolo, Montichiari, Pavone Mella, Prevalle, Sale Marasino, Verolanuova e Villa Carcina. Nel frattempo ieri, martedì 10 marzo, si è aggiornato anche l’elenco di nuovi casi positivi da contagio e facendo emergere nuovi paesi che prima non erano stati intaccati. Si parla di Idro, Lograto, Maclodio, Polpenazze, Polaveno, Pozzolengo, Sabbio Chiese, Soiano del Lago, Toscolano Maderno, Trenzano e Treviso Bresciano.