Coronavirus, l’Italia abbassa la saracinesca

(red.) Conte ha deciso di ascoltare le istanze di Regione Lombardia. L’Italia chiude negozi, uffici e attività non essenziali. Restano aperte farmacie e alimentari; aperte anche le fabbriche seppur con un aumento dei canoni di sicurezza. Operativi anche banche, assicurazioni e uffici postali.

Il presidente Giuseppe Conte ha spiegato: “Prima di tutto la salute degli italiani”. Poi un plauso al personale sanitario, in prima linea, a combattere contro la pandemia. “Ora serve un passo in più. Italia protetta, chiusura di attività commerciali, negozi al dettaglio. Aperti negozi alimentari, farmacie e parafarmacie. Nessuna corsa per acquistare cibo. Chiudiamo bar, ristoranti pub, parrucchieri, centri estetici e tutto quello che non è strettamente necessario. Le fabbriche potranno andare avanti a produrre, ma dovranno aumentare la sicurezza per i propri lavoratori, e dovranno chiudere i reparti non necessari alla produzione”. Garantiti anche i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti. Garantite le attività agricole e agroalimentari e tutte le filiere che offrono beni e servizi per i comparti operativi. Tra un paio di settimane si vedranno i primi risultati di questi sforzi. Ci sarà anche un commissario, Domenico Arcuri, presidente di Invitalia.