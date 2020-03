Coronavirus è pandemia: 7.280 lombardi malati

(red.) Prosegue la battaglia contro il coronavirus in Lombardia. Anche nella giornata di mercoledì 11 marzo il personale sanitario ha fatto il possibile per allietare le decine di persone contagiate da Covid-19. L’Oms l’ha definita una pandemia a tutti gli effetti. Secondo i dati di Palazzo Pirelli, i malati nella nostra Regione sono 7.280 (+1.489). I ricoveri, alle 17, erano 3.852, circa 500 persone in più di ieri. Terapie intensive sempre più sotto stress: 560 ricoveri, +94 rispetto al giorno prima (920 i letti disponibili). La distribuzione per età vede il 32% di malati con più di 75 anni. 21% Dai 65 ai 70 anni, 27% tra 50 e 64 anni, 17% tra 25 e 49, 1% tra 25 e 18, l’1% meno di 18 anni.

I malati per provincia sono i seguenti: a Bergamo +341 contagi, a Brescia il picco maggiore, +561, a Cremona 1.061, Como 77 casi, Milano 925 positivi, +333, Lecco 113. Secondo La Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono 5.763 in Lombardia, 1588 in Emilia-Romagna, 940 in Veneto, 480 in Piemonte, 461 nelle Marche, 314 in Toscana, 181 in Liguria, 149 in Campania, 125 nel Lazio, 110 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 74 nella Provincia autonoma di Trento, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Sicilia, 44 in Umbria, 37 in Abruzzo, 37 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 17 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata. Sono 1045 le persone guarite. I deceduti sono 827, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.