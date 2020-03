Coronavirus, controlli sugli spostamenti: spuntano i furbetti

(red.) La stazione ferroviaria di Brescia e altre strade principali e frequentate in provincia. Sono questi i territori dove gli agenti di Polizia di Stato, della Locale, i carabinieri e la Guardia di Finanza si appostano e controllano passeggeri e automobilisti per verificare il rispetto del decreto nazionale sugli spostamenti in tutta Italia a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Al centro di tutto c’è l’autocertificazione che molti scaricano dal sito internet del Ministero dell’Interno e lo compilano per poi mostrarlo senza perdere tempo, ma anche chi compila il modulo al momento.

Infatti, come prevede il decreto, ci si può muovere solo in caso di lavoro, motivi sanitari o necessità urgenti come il fare la spesa. E non mancano gli episodi di furbi. Un senegalese alla stazione di Brescia non è stato fatto partire perché non voleva fornire i motivi di quel viaggio e nemmeno compilare l’autodichiarazione: per lui è arrivata una denuncia. Un altro, controllato alla stazione di Desenzano del Garda ha confidato di essere partito da Milano perché “sotto stress”. E sempre a Brescia volevano arrivare una ventina di stranieri da Verona, ma senza spiegare con precisione il motivo, se non un particolare lavoro.

Nel resto della provincia, i controlli attivati sulle strade hanno portato persino a un inseguimento. I carabinieri della compagnia di Chiari, sostenuti dagli agenti della Polizia Locale di Palazzolo, stanno controllando le arterie della zona occidentale del territorio. Sulla provinciale 469, in territorio di Capriolo, i militari avevano organizzato un posto di blocco in via IV Novembre. Nel momento in cui un automobilista li ha visti, ha invertito il senso di marcia e si è fatto inseguire per poi fermarsi. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e ha incassato una denuncia.