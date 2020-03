Coronavirus, Brescia si ferma aspettando le misure drastiche

(red.) Solo nelle ore intorno a mercoledì 11 marzo si potrà sapere se dal Governo arriveranno le attese misure ancora più drastiche richieste soprattutto dalla Lombardia: chiudere tutto (negozi, uffici, fabbriche e trasporto pubblico), ad eccezione dei servizi indispensabili per 15 giorni per fermare il contagio da coronavirus. Ma nel frattempo dal tessuto bresciano non hanno atteso disposizioni e numerose attività hanno deciso di anticipare i tempi abbassando le serrande e fermando le attività fino a quando l’emergenza non sarà ridotta. A Brescia città da qualche giorno sono comparsi diversi cartelli di chiusura e annunciando sui social una serrata generale di negozi, bar e locali almeno fino al 3 aprile.

Un esempio che nel resto della provincia stanno seguendo in molti. Sul lago di Garda, a Desenzano numerosi alberghi hanno deciso di chiudere, così come i commercianti a Salò. E proprio sul Garda è stato sospeso anche il servizio di navigazione da oggi, mercoledì 11 marzo, fino a nuove comunicazioni e per evitare assembramenti di pubblico. Altri limiti hanno interessato anche la navigazione sul lago d’Iseo per la quale le prenotazioni sono state sospese. Diverse attività commerciali hanno deciso di chiudere anche a Darfo.

Mentre sul fronte produttivo e industriale il gruppo Alfa Acciai di Brescia è tra i pionieri nel decidere di sospendere l’attività non indispensabile. “Al fine di tutelare maestranze e collaboratori e garantire maggiore protezione alla comunità, il gruppo Alfa Acciai ha deciso dalle 22 di martedì 10 marzo la chiusura di tutte le attività del sito di San Polo – si legge in una nota – con esclusione delle consegne ai clienti e di minima parte delle funzioni di staff che proseguiranno essendo in grado di garantire la massima sicurezza delle persone coinvolte”.