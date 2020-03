Coronavirus, paura dalla Bassa alla Franciacorta tra positivi e decessi

(red.) Montichiari, Montirone e Orzinuovi nella bassa bresciana, Erbusco in Franciacorta. In questi territori si respirano l’ansia e la paura da emergenza da Coronavirus dopo vari casi di decessi in pochi giorni, quarantene e autoisolamento. A Montichiari, per esempio, è arrivata notizia di un 44enne disabile residente a Carpenedolo e che frequenta il centro Sorgente e risultato positivo al virus. Non è in gravi condizioni, ma la cooperativa e le persone collegate sono controllate dall’Ats, così come chi è entrato in contatto con lui. Sempre da Montichiari arriva notizia di sette ragazzi di 20 anni che dopo aver partecipato a una festa privata in una taverna hanno accusato febbre e disturbi respiratori e dovranno quindi rimanere in casa, anche se al momento non sono stati sottoposti al tampone.

Controlli in atto anche sui camion dopo la scoperta di un autotrasportatore positivo, mentre gli addetti della Mak di Carpenedolo sono sotto controllo per un’impiega di 55 anni trovata positiva. Nel frattempo, purtroppo, i casi di decessi continuano a registrarsi in provincia. Tra gli ultimi, ci sono Ettore Cortellazzi di 80 anni di Calcinato e morto all’ospedale di Desenzano dove era ricoverato in terapia intensiva e Antonio De Giuli, di 87 anni, residente a Leno. Entrambi soffrivano anche di patologie pregresse. Un’altra situazione preoccupante si sta vivendo a Orzinuovi dove ieri, lunedì 9 marzo, si è avuta notizia di altri tre decessi.

Sono Umberto Pasolini di 69 anni, Andrea Bruno Frosio di 79 anni e Giuseppe Deldossi di 84 anni e che si sommano ad altri nove deceduti nei giorni precedenti. In paese i negozianti hanno deciso di restare chiusi per un’altra settimana, almeno fino al 16 marzo. E tra l’altro la giunta orceana è in quarantena dopo che l’assessore alla Sicurezza Mirko Colossi, operativo come infermiere in ospedale, è risultato positivo. Si registrano due decessi anche a Erbusco per due anziani over 75 con patologie pregresse e lo stato d’animo di preoccupazione è presente anche a Montirone dove i locali resteranno chiusi almeno per una settimana.