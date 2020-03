Coronavirus, negli ospedali alla continua ricerca di posti letto

(red.) L’appello di restare a casa per non rischiare di essere contagiati dal Coronavirus è soprattutto legato al fatto che le strutture ospedaliere sono sotto stress e non possono reggere oltre ogni limite. Ne sanno qualcosa all’ospedale Civile di Brescia dove si trovano 400 pazienti ricoverati e malati di Covid-19 e con quasi 40 letti in terapia intensiva. Altri posti, per circa quaranta, saranno attivati in Chirurgia e Medicina per i pazienti meno gravi. Intanto, proprio dal massimo ospedale cittadino, il direttore generale Marco Trivelli interpellato dal Giornale di Brescia parla di uno “sforzo impressionante” in corso e del fatto che gli spazi da convertire si stanno esaurendo. Tanto che sottolinea che “per accogliere i pazienti si dovrà pensare a qualcosa di diverso”.

Lo spunto va all’aumento di pazienti previsto nei prossimi giorni e rispetto alle due settimane appena trascorse. Tra città e provincia anche la Poliambulanza e il gruppo privato San Donato sono al lavoro e si stanno interrogando su possibili nuove offerte. Tanto che alla struttura di via Bissolati, come riporta Bresciaoggi, potrebbe essere allestito un ospedale da campo. Intanto, per i pazienti guariti ma non completamente negativi al virus si stanno trovando nuove soluzioni di ricovero e in questo senso il Centro Pastorale Paolo VI di Brescia mette a disposizione 44 stanze.

Situazioni di stress si stanno vivendo anche tra gli ospedali di Iseo e Chiari e le ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo che stanno seguendo il servizio di trasporto. Qui, all’esterno, sono state allestite anche due tende, ma il boom di ricoveri nel fine settimana tra il 7 e 8 marzo ha portato a dirottare i casi verso altri ospedali e visto che i posti sono tutti occupati. Dal resto della rete sanitaria, anche la Domus Salutis si dice disponibile ad avere ricoverati tra pazienti di altre patologie per liberare posti letto negli ospedali, mentre anche il gruppo privato aderisce da parte del San Donato con decine di posti letto tra la clinica San Rocco di Ome, il Sant’Anna e il Città di Brescia e per un totale di 163 posti.