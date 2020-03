Coronavirus, Gallera: “Potremmo chiudere anche fabbriche e trasporti”

(red.) L’accorato invito rivolto ieri sera, lunedì 9 marzo, a reti unificate da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è di restare a casa ed evitare gli spostamenti, se non strettamente urgenti in un periodo di emergenza da Coronavirus. Una misura che, dopo essere stata rivolta a livello regionale alla Lombardia e ad altre quattordici province dalla scorsa domenica, da ieri è estesa a livello nazionale. Ma proprio in Lombardia, che è la regione più colpita e registra il maggior numero di contagi, si considera la misura ancora non sufficiente.

Tanto che questa mattina, martedì 10 marzo, in un collegamento televisivo l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha ipotizzato la richiesta di misure ancora più drastiche. Il problema principale sta nel fatto che il sistema sanitario sarebbe vicino al collasso.

“Stiamo valutando se chiudere tutto, anche trasporti e luoghi di lavoro” ha detto l’assessore. Quindi, potrebbero essere chiuse anche le fabbriche e tutti i luoghi di lavoro, compresi i trasporti, ad eccezione di quelli essenziali. E la preoccupazione sta anche nel fatto che per la fine di marzo è previsto il picco di contagi e con numeri superiori rispetto a quelli attuali.