Coronavirus, oltre 1.000 contagi nel bresciano. E ci sono 57 decessi

(red.) “La provincia di Brescia è una di quelle che sta dando maggiore preoccupazione per il grande aumento dei contagiati”. Sono le parole dell’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera e pronunciate ieri, lunedì 9 marzo, nel consueto punto stampa dal Pirellone sulla situazione dell’emergenza da coronavirus. In effetti i dati aggiornati parlano di 57 decessi, ma è preoccupante anche il fatto che i contagiati hanno superato quota 1.000, 300 in più rispetto a domenica, quindi in un solo giorno. Un’emergenza che sta interessando anche gli ospedali, tanto che al Civile si trova il 14% dei ricoveri lombardi e il il 9% a livello nazionale.

Dai dati diffusi dalle Ats di Brescia e da quella della Montagna, legata alla Valcamonica, i numeri dei Comuni in cui è presente almeno un caso sono saliti di quattordici, per un totale di 117 comuni in tutta la provincia. E tra i casi nuovi c’è anche quello di Lumezzane dove il sindaco Josehf Facchini ha confermato della presenza di un caso positivo al Covid-19. 35, invece, sono i contagiati in tredici paesi della Valcamonica. Nel frattempo, nel grande afflusso di dati connessi all’emergenza, è necessaria qualche rettifica. Per esempio, era stato indicato che una 46enne di Castrezzato avesse perso la vita per contagio dal virus e invece non si è trattato di un decesso.

Così come dalla Badia, quartiere di Brescia, emerge che il titolare del bar annesso al bocciodromo non è risultato positivo al tampone nel primo controllo. Intanto, nelle ultime ore è emerso il caso di un ospite positivo al Covid-19 del centro diurno per disabili Gnutti di Fobap, anche se l’episodio è di due settimane prima rispetto al 9 marzo. Ora l’Ats di Brescia sta cercando di ricostruire la rete di contatti. Per quanto riguarda i numeri dei contagiati in provincia, si segnalano i casi di Brescia città (141 in totale) con un aumento di 62 in solo un giorno e di cui 13 decessi totali e Orzinuovi che conta 73 casi accertati e dodici decessi.