Coronavirus, chiusa ciclabile Limone nel weekend e stop sci

(red.) L’immagine dello scorso fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 marzo era eloquente: sfruttando la giornata di sole, i lungolaghi nel bresciano erano affollati, così come le piste da sci e persino il mercato cittadino di Brescia, in centro, sabato con distanze non rispettate tra i clienti ai banchi. Diverse situazioni che hanno portato ad alcune disposizioni sul fronte dell’emergenza da Coronavirus.

Per esempio, nel fine settimana e nelle giornate prefestive e festive la ciclabile di Limone sul Garda resterà chiusa dopo gli assembramenti che si sono formati nell’arco dei due chilometri di percorso. Stop anche alla stagione sciistica che aveva già portato alla chiusura in Lombardia, quindi anche in Valcamonica, ma da ieri anche al Tonale, sul fronte trentino.

In Valcamonica, nel frattempo, si ha notizia della giunta comunale di Corteno Golgi in quarantena per il sindaco, il vice e un assessore in isolamento dopo un contatto con un avvocato risultato positivo. Tra le altre disposizioni, a Brescia città i mercati rionali settimanali venderanno solo alimentari, mentre quello del sabato sarà annullato nel periodo dal 10 al 14 marzo.